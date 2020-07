Stand: 06.07.2020 09:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Die Supernasen: Hunde sollen Corona erschnüffeln

Können Diensthunde bald erschnüffeln, wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat? In einer Kooperation mit der Bundeswehr testet die Tierärztliche Hochschule Hannover (TiHo) Möglichkeiten, Armeehunden diese Fähigkeit anzutrainieren. Die Probanden auf vier Pfoten sind Schäferhunde, Spaniels und Retriever aus der Hundeschule des Heeres in Ulmen (Rheinland-Pfalz), wie die Dienststelle der Streitkräfte mitteilte.

Erste Ergebnisse sollen bald vorliegen

Spürhunde können nicht nur Sprengstoffe oder Drogen wahrnehmen, sondern beispielsweise auch Krebserkrankungen und die drohende Unterzuckerung von Diabetikern riechen. "Mit einer Trefferquote von derzeit etwa 80 Prozent sind die Forscher auf dem besten Weg, das Projekt erfolgreich weiterzuführen", hieß es von der Hundeschule. In wenigen Wochen sollen belastbare Ergebnisse vorliegen.

Bald eine Stufe schwieriger

Bislang schnuppern die Hunde an Speichelproben infizierter Personen, in denen die Viren chemisch unschädlich gemacht wurden. Nach einem erfolgreichen Abschluss dieser Versuchsreihe käme die nächste Hürde: Klappt das Erschnüffeln auch bei aktiven Coronaviren in menschlichem Speichel? "Das muss dann unter ganz anderen Bedingungen stattfinden, schließlich müssen wir sicher sein, dass sich niemand an den hochinfektiösen Proben anstecken kann", sagte TiHo-Doktorandin Paula Jendrny.

