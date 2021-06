Stand: 24.06.2021 09:21 Uhr Deutschlandtreffen der Schlesier findet digital statt

Das traditionelle Deutschlandtreffen der Landsmannschaft Schlesien findet an diesem Sonnabend wegen der Corona-Pandemie digital statt. Alle zwei Jahre kamen sonst Tausende Menschen zu dem Vertriebenentreffen nach Hannover. Neben deutsch-polnischen Aktivitäten nimmt bei dem Treffen die Traditionspflege mit Kultur- und Musikaufführungen großen Raum ein. Wie die Landsmannschaft ankündigte, hält Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) in diesem Jahr die Festansprache, Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), der selbst oberschlesische Wurzeln hat, sowie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) richten sich mit einem Video-Grußwort an die digitalen Besucherinnen und Besucher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.06.2021 | 06:30 Uhr