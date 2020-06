Stand: 16.06.2020 09:10 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Deutsche Messe AG plant Neustart im Herbst

Das Coronavirus hat den Messestandort Hannover lahmgelegt. Die Deutsche Messe AG musste mehrere Veranstaltungen absagen - auch die weltgrößte Industrieschau Hannover Messe. Nun sollen ein Schutzkonzept und Sicherheitsstandards dafür sorgen, dass ab September wieder Veranstaltungen auf dem Messegelände stattfinden können. Ein entsprechendes Konzept sei der Landesregierung bereits vorgelegt worden, heißt es von der Messe AG.

Euroblech und Eurotier im Herbst

Kern des Konzepts sind nach Angaben der Organisatoren Abstands- und Hygieneregeln. Außerdem sollen Kontakte erfasst werden. Man sei zuversichtlich, dass mithilfe der neuen Regelungen im Oktober die Fachmesse Euroblech und im November die Eurotier stattfinden könnten, so Vorstandschef Jochen Köckler. Das Papier nehme aber auch bereits das kommende Jahr in den Blick. Es gehe ebenso darum, für die absehbare Zeit nach der Pandemie einen robusten Plan zu haben, so Köckler.

Abstand, Desinfizieren, Mund-Nasen-Bedeckung

Demnach müssen sich Besucher vorab online registrieren. Außerdem sollen unter anderem Markierungen in Gängen und Hallen - sowie wenn nötig zusätzliches Servicepersonal - dafür sorgen, dass Gäste und Aussteller den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten oder dass sich durchschnittlich eine Person auf einer Fläche von vier Quadratmetern befindet. Wenn die geltenden Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, müssen Mund und Nase bedeckt werden. Außerdem sollen die Desinfektions- und Reinigungsintervalle verkürzt und die Gebäude stark belüftet werden. Standpartys und Shows seien untersagt, so die Messe AG.

Region: Es hängt vom Infektionsgeschehen ab

Die Region Hannover als zuständige Infektionsschutzbehörde habe bereits erklärt, dass das Konzept für einen Messebetrieb ab Herbst prinzipiell geeignet sei, heißt es. Allerdings stehe alles immer unter dem Vorbehalt, wie sich das Pandemiegeschehen tatsächlich entwickelt, so Regionspräsident Hauke Jagau (SPD).

