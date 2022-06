Der Wochenbeginn im Norden: Sonne, Wolken und Regen Stand: 06.06.2022 19:53 Uhr Nach einem sonnigen Start ins Pfingstwochenende und etwas unbeständigerem Wetter am Pfingstmontag geht es in Niedersachsen am Dienstag mit wechselhaftem Wetter weiter.

Der Dienstag beginnt in Niedersachsen stark bewölkt und mit einzelnen Schauern. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes erwarten auf den Inseln Tageshöchstwerte um 17 Grad, im Inland wird es in Göttingen mit 22 Grad am wärmsten. In der Nacht zu Mittwoch kann es vereinzelt regnen, mit Tagesbeginn setzt besseres Wetter ein: Sonne und Wolken wechseln sind ab, doch es bleibt weitestgehend trocken. Später ziehen von Westen her Regenwolken auf. In Ostfriesland liegen die Tageshöchstwerte um 19 Grand, sonst ist es in Niedersachsen etwas wärmer mit Temperaturen bis 23 Grad.

Sonniges Pfingstwochenende liegt hinter Niedersachsen

Das Pfingstwochenende war vielerorts sonnig gestartet bei milden Temperaturen. Zahlreiche Menschen nutzten die Gelegenheit für Ausflüge an die norddeutschen Küsten. Es gab Staus auf den Straßen und überfüllte Züge im Regionalverkehr.

