Stand: 12.07.2024 20:09 Uhr Hannover Initiative sammelt Geld für maroden "Telemoritz"

Die Initiative "Der gute Turm" sammelt Spenden für eine Sanierung des "Telemoritz" in Hannover und will den Turm so vor dem Abriss retten. Das Bauwerk gehört dem Unternehmen VW-Nutzfahrzeuge (VWN) und das hat am 8. Februar die Abbruchanzeige des maroden Turms bei der Stadt Hannover eingereicht. Um den "Telemoritz" zu retten seien 23 Millionen Euro nötig, so VWN. Die Initiative rund um den Musiker Mousse T. hat nach eigenen Angaben bisher acht Millionen Euro für den Erhalt des Turms gesammelt und zwar in Form von Sponsoren-Zusagen. Das seien Unternehmen die zum einen Geld spenden, zum anderen aber auch ihre Dienstleistungen kostenlos anbieten würden, so die Initiative. "Der gute Turm" möchte eigenen Angaben zufolge den "Telemoritz" zu einer Art Veranstaltungsort mit Konzerten machen. Im Oktober wollen VWN und die Stadt Hannover final entscheiden, ob der Turm abgerissen oder anderweitig genutzt wird.

