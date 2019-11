Stand: 09.11.2019 19:51 Uhr

DRK Niedersachsen kritisiert Rettungsdienst-Reform

Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Reform von Notfallversorgung und Rettungsdiensten in Deutschland sind beim niedersächsischen Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes auf scharfe Kritik gestoßen. Rettungsdienste seien eine kommunale Angelegenheit und funktionierten einwandfrei, sagte DRK-Landeschef Hans Hartmann am Sonnabend bei der Mitgliedversammlung in Hannover. "Die Stabilität dieses gut funktionierenden Systems darf nicht gefährdet werden. Es geht schließlich um Menschenleben." Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sicherte dem Verband Unterstützung zu. Es sei klarer Wille der Landesregierung, dass die Länder weiterhin für den Rettungsdienst zuständig seien, sagte Weil laut Mitteilung des DRK-Landesverbandes.

Rotes Kreuz fordert Lösungen beim Pflegenotstand Hallo Niedersachsen - 10.11.2018 19:30 Uhr Autor/in: Sandrine Harder Das Rote Kreuz hat auf seiner Landesversammlung in Hannover Lösungen für den Fachkräftemangel in Pflegeberufen gefordert. Die Pflege müsse eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein.







