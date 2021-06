Corona-Ausbruch: Delta-Variante an Hildesheimer Gymnasium Stand: 14.06.2021 14:31 Uhr Ein Hildesheimer Gymnasium ist von einem größeren Corona-Ausbruch betroffen. Laut Landkreis sind mindestens 15 Schülerinnen und Schüler infiziert. Einige haben sich mit der Delta-Variante angesteckt.

Diese ist ursprünglich in Indien aufgetreten und grassiert momentan stark in Großbritannien. Sie gilt als hochansteckend. Manche Klassen des betroffenen Gymnasiums Himmelsthür müssen jetzt komplett zu Hause bleiben, von anderen Klassen sind nur einige Schülerinnen und Schüler in Quarantäne.

Wieder Maskenpflicht im Unterricht

Insgesamt sind im Gymnasium drei Jahrgänge betroffen. Die meisten der Infizierten gehen zusammen in eine Klasse. In der Schule gilt bis nächste Woche Donnerstag ein strenges Hygienekonzept. Unter anderem müssen die Kinder und Jugendlichen auch im Unterricht eine Maske tragen, wie das Gymnasium mitteilte. Immerhin: bei einem zusätzlichen Schnelltest vergangenen Freitag fielen die Ergebnisse bei allen negativ aus. Der Inzidenzwert im Landkreis Hildesheim ist aufgrund des Ausbruchs leicht angestiegen und lag am Montag bei 24,3.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.06.2021 | 15:00 Uhr