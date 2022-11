Continental: Hacker erbeuten bei Cyberangriff viele Daten Stand: 07.11.2022 17:14 Uhr Bei einer Cyberattacke auf den Automobilzulieferer Continental aus Hannover haben Kriminelle Daten erbeutet. Das räumte der DAX-Konzern am Montag ein.

Continental hatte den Hackerangriff bereits im August öffentlich gemacht. Damals hatte es geheißen, es seien keine Daten auf den eigenen Systemen verschlüsselt worden, zudem habe es auch keine Lösegeldforderungen gegeben. Diese Aussage musste Conti nun korrigieren.

Medienbericht: Hacker erpressten Continental mit geklauten Daten

Das Unternehmen räumte am Montag ein, dass bei der Cyberangriff auch Daten abflossen seien. Die Untersuchung des Vorfalls mithilfe externer Experten dauere an, hieß es in einer Mitteilung. Offenbar forderten die Hacker nach Informationen vom "Handelsblatt" später Geld. Dem Bericht zufolge soll es um eine Datenmenge von 40 Terabyte gehen.

Weitere Informationen Hackerangriffe auf Firmen in Niedersachsen nehmen zu Die Zahl der Berichte über digitale Attacken steigt - auch wegen internationaler Konflikte. Doch wie sich schützen? (07.11.22) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.11.2022 | 18:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Datenschutz