Stand: 18.06.2021 12:36 Uhr Celle: Polizei geht gegen Autoposer-Szene vor

Der Polizei in Celle ist ein Schlag gegen die Autoposer-Szene gelungen: Beamte kontrollierten in der Nacht zu Freitag an drei Orten in der Stadt Fahrzeuge. Insgesamt wurden 82 Autos am Schlossplatz, der Hannoverschen Heerstraße und der Parkpalette am Langensalzaplatz angehalten. Nach Angaben der Polizei wurden dabei auffällig viele nicht zulässig veränderte Fahrzeuge festgestellt - typisch für die Autoposer-Szene. Die Beamten leiteten in 33 Fällen Verfahren ein.

