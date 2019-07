Stand: 29.07.2019 11:15 Uhr

CO2-Abbau: Politiker setzen auf Aufforstung

Ist der Wald die Lösung? Oder zumindest ein Teil der Lösung? Dirk Toepffer, Chef der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag, will zum Abbau des Treibhausgases CO2 die Wälder in Niedersachsen aufforsten lassen - auch im Nationalpark Harz. "Wer durch den Harz fährt und die beschädigten Bäume sieht, muss sich die Frage stellen, ob wir nicht zügig Geld in die Hand nehmen müssen, um die beschädigten Wälder aufzuforsten", sagte Toepffer der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Montag). Er halte zudem eine Umforstung für sinnvoll.

Immer mehr Buchen sterben im Land

Eine natürliche Erholung des Bestandes dauere wegen des Klimawandels zu lange, sagte Toepffer. Stattdessen sollten private Waldbesitzer mehr Geld erhalten, um umzuforsten. "Wir haben im vergangenen Haushalt 1,7 Millionen Euro an Waldbesitzer gegeben, das könnte mehr werden." Neben vom Borkenkäfer befallenen Fichten sterben mittlerweile auch immer mehr Buchen in Niedersachsen. Viele werfen schon jetzt ihr Laub ab. Die Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt in Göttingen ging zuletzt davon aus, dass bereits zehn bis 15 Prozent der Buchen betroffen sind.

Lies: "Weltweit aufforsten"

Auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) glaubt an eine derartige Lösung. Man dürfe nicht nur auf den CO2-Ausstoß schauen, es gehe um die Gesamtbilanz, sagte er der "Braunschweiger Zeitung". "Dafür müssen wir Wälder aufforsten, und zwar weltweit." Forscher waren kürzlich in einer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass der Klimawandel mit keinem anderen Mittel so effektiv bekämpft werden kann wie mit Aufforstung. Laut Weltklimarat (IPCC) müssen für eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad rund eine Milliarde Hektar Land bis zum Jahr 2050 aufgeforstet werden.

BUND fordert "naturnahe Laubmischwälder"

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) warnte in der vergangenen Woche vor einem drohenden "Waldsterben 2.0". Um die Wälder zu erhalten, müssten sie dringend zu "naturnahen Laubmischwäldern" umgebaut werden. Diese seien widerstandsfähiger als Nadelholz-Monokulturen. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, sie erwarte von Waldbesitzern und Förstern, dass sie beispielsweise zerstörte Fichtenwälder durch Mischwälder ersetzen.

