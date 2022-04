CDU lehnt Wahlrecht ab 16 Jahren laut Medienbericht ab Stand: 12.04.2022 12:28 Uhr In fünf Bundesländern dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bei Landtagswahlen abstimmen. SPD, Grüne und FDP wollen das jungen Menschen auch in Niedersachsen ermöglichen. Doch die CDU ist dagegen.

Die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) hat alle Fraktionsvorsitzenden der Parteien im Landtag dazu befragt. Demnach sind SPD, Grüne und FDP dafür, dass das Mindestalter von 18 auf 16 Jahre gesenkt wird - so wie es bereits für die Kommunalwahlen in Niedersachsen gilt. Doch die CDU hält an der Volljährigkeit fest. CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Toepffer sagte der HAZ: "Damit sind wir in Übereinstimmung mit der überwiegenden Zahl der anderen Bundesländer."

SPD wirft Koalitionspartner CDU Blockade vor

Bei den anderen Parteien stößt das auf Unverständnis. Die HAZ zitiert SPD-Fraktionschefin Johanne Modder, die dem Koalitionspartner CDU eine "Blockadehaltung" vorwirft. Auch die FDP ist für ein Absenken des Wahlalters, sieht aber sowohl SPD als auch CDU in der Großen Koalition als Bremser. Der jugendpolitische Sprecher der Grünen, Volker Bajus, wiederum bezeichnete die ablehnende Haltung der CDU als "schlicht nicht mehr zeitgemäß".

Landtagswahl ab 16 "jugendfreundlicher Trend"

Vor kurzem hatte Baden-Württemberg als weiteres Bundesland Menschen ab 16 Jahren die Teilnahme an Landtagswahlen erlaubt. Im Norden ist das in Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein schon länger so. Der Verein "Mehr Demokratie" lobt das als jugendfreundlichen Trend. Er forderte das niedersächsische Landesparlament auf nachzuziehen. In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

