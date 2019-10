Stand: 11.10.2019 09:24 Uhr

Burn-out: Landrat Bartels kündigt Rücktritt an

Der Landrat von Hameln-Pyrmont, Tjark Bartels (SPD), hat seinen Rücktritt angekündigt. Es sei ihm gesundheitlich nicht mehr möglich, sein Amt auszuführen, sagte Bartels in einer Videobotschaft, die am Freitagmorgen veröffentlicht wurde. Der 50-Jährige ist bereits seit einigen Monaten krankgemeldet. Bartels erklärte nun, er habe einen Burn-out erlitten. Er wolle wieder genesen. Seine Ärzte hätten ihm aber geraten, nicht in seinen Beruf zurückzukehren, so Bartels. Er habe daher das Innenministerium informiert. "Ich werde formal aus dem Dienst des Landrates ausscheiden", sagte Bartels.

Verfahren eingeleitet

Wie eine Landkreissprecherin mitteilte, prüft das Innenministerium zurzeit die Dienstunfähigkeit des Landrates. Mit einem Ergebnis werde Ende Oktober gerechnet. Das Kreishaus wird vorerst von Kreisräten geführt, repräsentative Aufgaben übernimmt Ruth Leunig, die stellvertretende Landrätin.

Nachfolger von Butte

Bartels ist seit Oktober 2013 Landrat von Hameln-Pyrmont. Er ist Nachfolger von Rüdiger Butte (SPD), der im April 2013 in seinem Büro im Kreishaus von einem 74-jährigen Rentner erschossen wurde. Bartels hatte sich in einer Stichwahl gegen Ex-Innenminister Uwe Schünemann (CDU) durchgesetzt. Er wurde für acht Jahre gewählt. In Kreisen der Sozialdemokraten war Bartels zwischenzeitlich für höhere Ämter im Land gehandelt worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Nach dem Fall des massenhaften Kindesmissbrauchs in Lügde, in dem Bartels mehrfach Fehler seiner Behörde einräumte, war davon keine Rede mehr.

"Im Fall Lügde war meine Grenze deutlich überschritten"

In seiner Videobotschaft geht Bartels auf den Fall Lügde und die Aufarbeitung in seiner Behörde ein. Er kritisiert den Umgangston im Fall Lügde insbesondere über die Sozialen Medien. Politiker seien Beschimpfungen, auch in übler Form, gewohnt. "Auch ich habe das jahrelang ausgehalten. Im Fall Lügde war meine Grenze deutlich überschritten." Der SPD-Politiker kritisiert, dass "Hate Speech" geduldet werde und auch ein Teil der Medienwelt geworden sei. Bartels beklagt die Folgen: "Ich glaube, wir müssen uns darüber ernsthaft Gedanken machen", sagt Bartels.

