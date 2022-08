Stand: 16.08.2022 16:54 Uhr Burgwedel: Rossmann baut neues Logistikzentrum

Die Drogeriekette Rossmann baut an ihrem Firmensitz in Burgwedel (Region Hannover) für 100 Millionen Euro ein neues Logistikzentrum. Mit dem 42.000 Quadratmeter großen Lager werde die Produktivität um 20 Prozent gesteigert, sagte Rossmann-Geschäftsführer Michael Rybak anlässlich des ersten Spatenstichs am Dienstag. Vernetzte Systeme sollen demnach helfen, Produkte permanent verfügbar zu halten und Aufträge schnell abzuwickeln. In dem Logistiklager sollen rund 550 Mitarbeiter beschäftigt werden. Die Fertigstellung ist für Ende März 2024 geplant. Das bisherige Hochregallager an der A7 in Burgwedel aus dem Jahr 2001 sei zu klein geworden, teilte der Konzern weiter mit. Es soll modernisiert und für weiterhin logistische Zwecke genutzt werden.

Weitere Informationen Rossmann: Von der kleinen Drogerie zum Discounter-Imperium Am 17. März 1972 eröffnet Dirk Roßmann in Hannover seinen ersten Drogeriemarkt - es ist der erste dieser Art in Deutschland. (25.03.2022) mehr

