Stand: 16.08.2023 08:00 Uhr Burgdorf: "Recken"-Weltmeister tragen sich ins Goldene Buch ein

Zwei frischgebackene Weltmeister tragen sich am kommenden Freitag in das Goldene Buch der Region Hannover und der Stadt Burgdorf ein: Justus Fischer und Renars Uscins haben Anfang Juli mit der deutschen U21-Handball-Nationalmannschaft Gold bei der Heim-WM geholt. Beide spielen bei der TSV Hannover-Burgdorf in der Ersten Handball-Bundesliga. Uscins führte das Nationalteam als Kapitän durch die Weltmeisterschaft. Justus Fischer wurde zudem für seine Leistungen als bester Kreisläufer des Turniers ausgezeichnet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.08.2023 | 06:30 Uhr