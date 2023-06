"Recke" Uscins: Deutschlands Hoffnungsträger bei der U21-Handball-WM Stand: 22.06.2023 12:10 Uhr Renars Uscins vom Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf gilt als großes Versprechen für die Zukunft. Aktuell will der Linkshänder mit der U21 den Titel bei der Heim-WM gewinnen. Zwei Vorrundensiege gelangen in Hannover bereits.

Vor dem Vorrundenabschluss gegen Algerien am Freitag (18 Uhr) ist der DHB-Auswahl der Hauptrundeneinzug praktisch sicher. Die bisherigen Kantersiege gegen Libyen (35:14) und Tunesien (46:31) nähren den Glauben an das erste WM-Gold der U21-Handballer seit 2011. Doch der 21 Jahre alte Kapitän des Teams mag so weit noch nicht vorausblicken. "Es kann immer sein, dass man beispielsweise im Viertelfinale einen schlechten Tag hat und alle Träume platzen", sagt der Rückraumspieler der TSV Hannover-Burgdorf.

Uscins schon mit Debüt in der A-Nationalmannschaft

Er sei sich allerdings "sicher, dass wir ein Wörtchen um den Titel mitreden, wenn wir konstant auf höchstem Level spielen". Uscins selbst musste bislang noch nicht wirklich hochfahren, zu groß ist das Leistungsgefälle in der Vorrunde. Auf die Qualitäten des Linkshänders mit lettischen Wurzeln wird es wohl erst ab der Hauptrunde ankommen.

Weitere Informationen Hannover-Burgdorf folgt Flensburg-Handewitt in die European League Die Recken setzten sich im Fernduell mit dem HSV Hamburg durch und qualifizierten sich als Sechster der Handball-Bundesliga für den Europapokal. mehr

Dann könnte Uscins zum wichtigen Faktor für sein Team werden. So wie 2021, als er Deutschland zum EM-Gold bei der U19 führte und anschließend ins All-Star-Team des Turniers gewählt wurde. "Renars ist eine wichtige Persönlichkeit dieser Mannschaft", sagte U21-Trainer Martin Heuberger und lobte vor allem die "hohe Spielintelligenz" seines hoch veranlagten Führungsspielers.

Die A-Länderspiele im Team von Alfred Gislason im Frühling gegen Schweden und Spanien hätten ihm "einen Schub gegeben auf seinem leistungssportlichen Weg ganz nach oben". In seinem Premierenspiel gegen Schweden war der Linkshänder bei der 23:32-Niederlage mit fünf Treffern zusammen mit dem Flensburger Johannes Golla auf Anhieb erfolgreichster Spieler der Mannschaft.

Kapitän Uscins will Führungsqualität einbringen

In der U21-Auswahl hat Uscins seine exponierte Rolle verinnerlicht. Es gehe nicht darum, wer in den Spielen zehn Tore erzielt, sagt er. "Sondern eher darum, dass man der Mannschaft insbesondere dann Unterstützung gibt, wenn es mal nicht so läuft. Mit der richtigen Aktion oder einer passenden Ansage eines Spielzugs im richtigen Moment kann man die Mannschaft wieder in die Spur bringen. Diese Führungsqualität will ich einbringen."

Der Sohn des ehemaligen lettischen Handballprofis und heutigen Trainers Armands Uscins weiß: Die U21-WM ist für ihn und seine Teamkollegen auch ein Schaulaufen für höhere Aufgaben. Am Horizont leuchtet die Heim-EM der A-Mannschaft im Januar. Die beste Empfehlung für eine Nominierung wäre sicherlich der Titelgewinn mit den Junioren.

Weitere Informationen TSV Hannover-Burgdorf verpflichtet dänischen Torhüter Gade Der Handball-Bundesligist hat den ersten Zugang für die kommende Saison präsentiert. Gade spielt aktuell beim dänischen Topclub Aalborg. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 23.06.2023 | 23:03 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundesliga TSV Hannover-Burgdorf