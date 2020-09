Stand: 09.09.2020 15:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bundespolizei stoppt betrunkene Seniorinnen

Zwei stark alkoholisierte Seniorinnen haben am Dienstagabend den Zugverkehr in Hannover aufgehalten. Nach Angaben der Bundespolizei waren die beiden 72 und 75 Jahre alten Frauen von Berlin kommend auf der Durchreise. Dabei hatten sie offenbar so viel Alkohol getrunken, dass sie nicht mehr das Gleichgewicht halten konnten. Bundespolizisten und Rettungssanitäter fanden die beiden Frauen am Hauptbahnhof Hannover im Gang des Zuges liegend vor. Ein Atemalkoholtest ergab 4,2 Promille bei der jüngeren und 3 Promille bei der älteren. Obwohl sie nicht mehr gehen konnten, weigerten sie sich ins Krankenhaus zu fahren. Sie kamen deshalb zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.09.2020 | 15:30 Uhr