Bundesgericht: Muss Jobcenter Schulbücher zahlen?

Müssen Jobcenter bei Hartz-IV-Empfängern die Kosten für Schulbücher übernehmen oder nicht? Mit dieser Frage beschäftigt sich heute das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel. In der Verhandlung geht es um zwei Fälle aus Hildesheim und dem Landkreis Celle. Vor rund eineinhalb Jahren hatte das Landessozialgericht Celle zugunsten der Kläger entschieden. Der Kammer zufolge deckt der Regelsatz die Schulbuchkosten nicht. Wegen der unsicheren Rechtslage ließen die Richter jedoch eine Revision zu.

Jobcenter: Familien hätten Geld sparen können

In beiden Fällen klagten Familien, die laufend Arbeitslosengeld II beziehen. Zu Beginn des elften Schuljahres ihrer Kinder auf dem Gymnasium hatten sie beim Jobcenter die Kostenübernahme für die entsprechenden Schulbücher beantragt. Ab der Oberstufe gibt es in Niedersachsen keine Lernmittelfreiheit mehr. Die Behörden lehnten die Anträge mit dem Argument ab, dass Schulbücher im Regelbedarf inbegriffen seien und die Familien das Geld hätten sparen können. Es sei auch zumutbar, gebrauchte Bücher zu kaufen. Das Landessozialgericht sah dies anders und sprach den Eltern Beträge in Höhe von 135 Euro beziehungsweise 200 Euro zu.

