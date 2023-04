Stand: 21.04.2023 06:21 Uhr Brennende Autos in Hannover: Polizei sucht Zeugen

Nach dem Brand von zwei Autos in Hannover-Linden hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Ein Anwohner und ein Taxifahrer hatten in der Nacht zu Mittwoch einen lauten Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Nach Angaben der Beamten stand zunächst ein geparktes Auto in Flammen. Wenig später griff das Feuer auf einen weiteren Wagen über. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer gelegt wurde. Die Ermittler rufen Zeugen auf, sich unter der Nummer (0511) 109 55 55 zu melden. Sie hoffen insbesondere auf die Aussagen von mehreren Jugendlichen. Diese sollen sich zu dem Zeitpunkt ganz in der Nähe aufgehalten haben und könnten etwas Verdächtiges gesehen haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.04.2023 | 06:30 Uhr