Stand: 17.07.2023 08:10 Uhr Brand in altem Freibad: Feuerwehr stoppt Flammen vor Schießstand

Die Feuerwehr hat am Sonntagabend ein Brand im alten Freibad in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) gelöscht. Menschen seien nicht auf dem Gelände gewesen, teilte die Feuerwehr mit, denn das Freibad ist bereits seit 2017 außer Betrieb. Das Gebäude mit den Umkleiden und einem Kiosk habe schon in Flammen gestanden, als die Feuerwehr eintraf. Feuerwehrleute konnten aber verhindern, dass der Brand auf Bäume übergriff. Außerdem schützen sie nach eigenen Angaben den benachbarten Schießstand der Neustädter Schützengesellschaft. Es habe nicht ausgeschlossen werden können, dass es dort Pulverrückstände aus dem Schießbetrieb gibt. Insgesamt waren 150 Einsatzkräfte vor Ort. Zur Ursache des Feuers war zunächst nichts bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.07.2023 | 07:30 Uhr