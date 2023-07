Hannover: Naturbad Hainholz nach Randale wieder geöffnet Stand: 20.07.2023 06:41 Uhr Das Naturbad Hainholz in Hannover ist wieder offen. Unbekannte hatten darin randaliert. Das Becken musste aufwendig von Glasscherben befreit werden.

"Nach sehr gründlichen und intensiven Reinigungsmaßnahmen mit Hilfe eines Saugroboters ist nun die Verkehrssicherheit wiederhergestellt", teilte die Stadt Hannover mit. Das Bad öffnet demnach ab Donnerstag wieder regulär von 10 bis 19 Uhr. Sowohl das Gelände, als auch das Becken mussten aufwendig von Glasscherben befreit werden. Taucherinnen und Taucher sowie ein Saugroboter kamen zum Einsatz, um die schwer sichtbaren Splitter aus dem Wasser zu holen.

Unbekannte randalieren im Naturbad Hainholz

In der Nacht zu Samstag waren Unbekannte in das Naturbad eingebrochen und hatten dort randaliert. Sie hätten Glasflaschen zerstört und die Scherben verteilt, so ein Stadtsprecher. Demnach wurden auch ins Schwimmbecken kaputte Glasflaschen geworfen. Eine Mitarbeiterin des Bades hatte sich bei den Aufräumarbeiten am Beckenrand am Fuß verletzt.

Polizei sprach von "grobem Unfug" im Naturbad Hainholz

Wie hoch die Kosten für die Reinigung sind, lasse sich nur schwer beziffern, sagte ein Stadtsprecher. Die Einnahmeverluste seien am schwerwiegendsten. Die Polizei sieht wenig Chancen, die Täter ausfindig zu machen. Eine Polizeisprecherin sprach von "grobem Unfug".

Weitere Vorfälle in Freibädern

Erst in der vergangenen Woche hatten Unbekannte ein altes Freibad in Stolzenau im Landkreis Nienburg schwer beschädigt. Unter anderem wurde ein Hakenkreuz auf den Boden geschmiert. Die Polizei ermittelt auch nach einem Brand in einem Freibad in Emden. Vor rund einer Woche wurde dort durch ein Feuer ein Gebäude zerstört. Mittlerweile ist klar, es war absichtlich gelegt worden.

