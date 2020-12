Stand: 06.12.2020 18:06 Uhr Brand in Hannover: 72-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Hannover ist eine 72-Jährige lebensgefährlich verletzt worden. Als die Einsatzkräfte am frühen Sonntagmorgen das Haus erreichten, stand das Obergeschoss im Vollbrand. Es schlugen Flammen aus dem Fenster und es waren Hilfeschreie zu hören, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Helfer retteten einen 92-Jährigen, der unverletzt blieb. Die 72 Jahre alte Bewohnerin erlitt eine lebensbedrohliche Rauchvergiftung. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden am Gebäude sei erheblich, hieß es. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.

