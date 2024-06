Stand: 12.06.2024 08:41 Uhr Bahnsperrung zwischen Hameln und Elze: Lies fordert Dialog

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hat in einem Brief die Bahn und den Bund zu Gesprächen über die gesperrte Bahnstrecke zwischen Hameln (Landkreis Hameln-Pyrmont) und Elze (Landkreis Hildesheim) aufgefordert. In einem Interview mit dem NDR Niedersachsen sagte Lies, er sei unzufrieden damit, dass die Strecke noch mindestens bis November gesperrt bleiben soll. Pendler müssten so länger als geplant auf Busse ausweichen. Als Gründe für die Verzögerung gibt die Bahn Probleme beim Neubau eines Stellwerks und fehlendes Personal an. "Das darf alles nicht zulasten der ländlichen Räumen gehen" so Lies. Er hoffe auf baldige Gespräche.

Schlagwörter zu diesem Artikel SPD Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr