Bahn saniert Hauptbahnhof Hannover für zwei Milliarden Euro Stand: 06.09.2023 08:47 Uhr Die Deutsche Bahn plant zwei Milliarden Euro ein, um den Hauptbahnhof Hannover zu sanieren. Das Ziel des Umbaus ist vor allem, den Bahnhof moderner zu gestalten.

Der Hauptbahnhof Hannover stellt einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt dar. Rund 260.000 Menschen nutzen ihn jeden Tag. Um den Anforderungen der Reisenden auch in Zukunft gerecht werden zu können, plant die Deutsche Bahn umfangreiche Sanierungsmaßnahmen. Stück für Stück will sie den Bahnhof modernisieren.

Hauptbahnhof Hannover: Neuer Bahnsteig, mehr Platz für Regionalzüge

So soll unter anderem ein neuer Bahnsteig auf der Nordseite des Hauptbahnhofs entstehen. Auf zwei Gleisen sollen dort künftig mehr Regionalzüge halten können. Durch Bauvorhaben wie diese werden sich laut Schätzungen der Bahn auch die Besucherzahlen drastisch erhöhen. Um Auslastungsprobleme zu vermeiden, plant die Bahn einen weiteren Zugang, der alle Gleise miteinander verbinden soll. So könnten Bahnreisende künftig auch einfacher umsteigen.

Wirtschaftsminister begrüßt Erweiterung des Hauptbahnhofs

Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sieht in den Ausbauplänen ein starkes Signal für die Mobilität. Der Hauptbahnhof Hannover gilt als einer der wichtigsten Knotenpunkte in Deutschland. Wenn hier deutlich mehr Menschen ein- und aussteigen können und die Züge pünktlich und verlässlich halten, wirke sich das auch auf alle anderen Halte in Niedersachsen aus, sagte Lies.

Deutsche Bahn will mit digitalem Stellwerk Gleise entlasten

Auf den bestehenden Gleisen herrscht auch jetzt schon reger Betrieb. Da künftig noch mehr Züge den Hauptbahnhof passieren sollen, möchte die Deutsche Bahn den Zugverkehr effizienter gestalten. Dazu ist ein digitales Stellwerk geplant. Mit diesem können zum Beispiel Signale besser gesteuert werden. Die Sanierungsmaßnahmen dienen als Grundlage, um den sogenannten Deutschlandtakt der Bahn umzusetzen, der ein schnelleres und pünktlicheres Zugfahren ermöglichen soll.

Bahnreisende müssen sich auf Zugausfälle einstellen

Das Großprojekt zur Modernisierung muss in den laufenden Betrieb integriert werden. Bereits jetzt setzt die Bahn erste Maßnahmen um. Das führt nicht selten zu Problemen im Zugverkehr. Bahnreisende müssen sich in den kommenden Jahren auf weitere Baustellen, Fahrplanänderungen und Zugausfälle einstellen, teilte die Bahn mit. Die neuen Umbauprojekte sollen Anfang der 2030er-Jahre beginnen. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Öffentlicher Nahverkehr