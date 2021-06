Bahn nimmt neuen Megahub in Lehrte offiziell in Betrieb Stand: 23.06.2021 09:31 Uhr Die Deutsche Bahn eröffnet in Lehrte in der Region Hannover am Mittag offiziell den neuen Megahub. Bundesweit neuartig ist dabei, dass Container auch zwischen Zügen umgeladen werden können.

Dadurch wird laut Bahn zeit- und kostenaufwendiges Rangieren eingespart. Die Container werden in Lehrte via Hubbrücken auf andere Züge gesetzt. Am Start- und Zielpunkt werden die Container über kurze Strecken per Lkw befördert, die Langstrecke legen sie per Bahn zurück. Dadurch wird der Bahntransport von Containern auch auf Verbindungen interessant, auf denen sich der Einsatz kompletter Züge mangels ausreichender Nachfrage nicht lohnt.

Lehrte ersetzt Containerbahnhof Hannover-Linden

Der Umschlagbahnhof auf dem Gelände eines ehemaligen Rangierbahnhofs dient dem gesamten nordwestdeutschen Raum. In Lehrte kreuzen sich die Hauptstrecken der Bahn in Nord-Süd- und in Ost-West-Richtung. Der Umschlagbahnhof übernimmt die Aufgaben des innerstädtischen Containerbahnhofs im hannoverschen Stadtteil Linden. Dieser soll dann geschlossen werden. Dadurch entfallen auch viele Lkw-Fahrten durch das Stadtgebiet von Hannover.

Einweihung pandemiebedingt verschoben

An dem Güterbahnhof hatte der Umschlag in den vergangenen Monaten bereits in Etappen begonnen. Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgt die feierliche Eröffnung erst jetzt. Dazu erwartet werden neben Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) auch der Bahnbeauftragte des Bundes, Staatssekretär Enak Ferlemann (CDU), sowie DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Nach Bahnangaben soll das Terminal zu einem Zuwachs im kombinierten Verkehr führen.

Weiterer Ausbau könnte Anbindungsnetz erweitern

Ein Nutzer des Megahubs ist bereits die Kombiverkehr-Gesellschaft, die den Umschlagbahnhof mit direkten Zügen mit Ludwigshafen, Lübeck, Duisburg, München und Verona verbindet. Über die von Hannover aus direkt angefahrenen Umschlagbahnhöfe hinaus können Ziele unter anderem in den Niederlanden, Belgien, Schweden, Norwegen, Frankreich, Spanien, Österreich, Ungarn, Griechenland und der Türkei erreicht werden. In einer zweiten Ausbaustufe prüft das Unternehmen direkte Anbindungen von und nach Berlin, Kiel, Hamburg, Tschechien, Österreich, Polen, Schweden und den Niederlanden.

Der Bund und die Deutsche Bahn haben insgesamt etwa 170 Millionen Euro investiert, die Bauarbeiten dauerten zwei Jahre. Der Megahub war vergangenen Sommer wegen der Corona-Pandemie vorerst eingeschränkt in Betrieb gegangen.

