Stand: 23.07.2021 08:59 Uhr Bahn-Bauarbeiten in Hannover: Fahrgästen drohen Probleme

Zwölf neue Weichen im hannoverschen Hauptbahnhof und neue Schwellen am S-Bahn-Bahnhof Karl-Wiechert-Allee: Bei der Bahn in der Region Hannover haben am Freitag aufwendige Arbeiten begonnen. Für Fahrgäste bringt das bis Ende August und an mehreren Tagen im September Probleme mit sich - vor allem zwischen Hannover und Lehrte. Die Westfalen-Bahn fährt zwar weiterhin von Hannover nach Braunschweig, aber ab heute Abend zu anderen Zeiten. Außerdem pendelt nur eine S-Bahn zwischen Lehrte und Hannover Hauptbahnhof. Alle anderen Züge der S-Bahnen-Linien S3, S6 und S7 fallen aus. Allerdings fahren Bahnen zwischen Lehrte, Celle und Hildesheim, die dann aber nicht in Hannover halten. Einige Fernzüge werden umgeleitet. Sie halten nicht am Hauptbahnhof sondern in Wunstorf.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.07.2021 | 07:30 Uhr