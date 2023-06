Stand: 19.06.2023 21:47 Uhr Badeland Celle: Große Gruppe von Jugendlichen bedrängt Frauen

In Celle soll eine Gruppe aus 15 bis 20 Jugendlichen weibliche Badegäste belästigt haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Unter anderem kreisten sie demnach zwei junge Frauen ein - eine von ihnen soll sogar geschlagen worden sein. Um die Badegäste zu schützen, beendeten die Schwimmmeister den Badebetrieb und riefen die Polizei. Als die Beamten am Badeland ankamen, waren die Jugendlichen und viele andere Gäste aber schon verschwunden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls von Sonntag. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05141) 27 70 entgegen genommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.06.2023 | 13:30 Uhr