Stand: 17.06.2023 13:55 Uhr Unbekannte verteilen Glasscherben auf Spielplatz-Rutsche

Durch Unbekannte ist ein Spielplatz in Celle stark verunreinigt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, handelt es sich um den Spielplatz "An den Dammaschwiesen/Im Güldenen Winkel". Vor Ort seien Glasflaschen zerstört und die Scherben verteilt worden. Eltern hatten nach Polizeiangaben erste Scherben beseitigt, dennoch sei der Bauhof der Stadt verständigt worden, um den Spielplatz zu reinigen. Bis zur Freigabe durch den Bauhof sei der betroffene Bereich des Spielplatzes laut Polizei gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 19.06.2023 | 06:30 Uhr