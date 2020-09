Stand: 15.09.2020 07:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bad Salzdetfurth: Unterricht an IGS fällt aus

Nach einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr fällt der Unterricht an der IGS in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) heute aus. Mehrere Schüler hatten am Montag über Unwohlsein geklagt, nachdem sie einen zunächst undefinierbaren Geruch wahrgenommen hatten. Die Polizei vermutet, dass der Stoff durch Dacharbeiten an Bitumenplatten freigesetzt wurde. Zwei Schüler kamen vorsorglich ins Krankenhaus, alle Eltern wurden informiert. Das Gebäude wurde mittlerweile wieder freigegeben, die Reinigungsarbeiten sind aber noch nicht abgeschlossen.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.09.2020 | 06:30 Uhr