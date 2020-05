Stand: 11.05.2020 07:42 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Bad Nenndorf: Kauz attackiert Jogger

Ein Jogger ist in Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) von einem Kauz angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei verletzte der Vogel den 46-Jährigen am Kopf. Der Mann stürzte nach der Attacke und verlor seine Brille. Er flüchtete und alarmierte die Polizei. Rettungskräfte vermuteten zunächst, der Jogger sei durch Luftgewehrschüsse verletzt worden. Am vermeintlichen Tatort fanden sie jedoch später eine Kauzmutter, die offenbar ihr Jungtier hatte beschützen wollen.

Jederzeit zum Nachhören 09:51 NDR 1 Niedersachsen Nachrichten aus dem Studio Hannover NDR 1 Niedersachsen Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in den Regional-Nachrichten bei NDR 1 Niedersachsen. Hier ist der Mitschnitt der 17.00-Uhr-Sendung. Audio (09:51 min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.05.2020 | 06:30 Uhr