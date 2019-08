Stand: 03.08.2019 23:55 Uhr

Bad Nenndorf: 18.000 feiern die Sommertour

"Hier in Bad Nenndorf muss das Leben wohl kurfürstlich sein": Mit einem selbst geschriebenen Text auf die Melodie von Reinhard Meys "Über den Wolken" haben die Bad Nenndorfen bei der NDR Sommertour ihren Wettsieg am Sonnabend besiegelt. Zuvor kamen 856 Menschen als historisch gewandete Bademeister oder Badegäste vor die große Bühne im Kurpark. Zum Wettgewinn hätten 250 gereicht. Auch die selbstgebaute Badkulisse überzeugte die NDR Moderatoren Kerstin Werner von NDR 1 Niedersachsen und Arne-Torben Voigts von Hallo Niedersachsen. Nach dem Wetterfolg durfte gefeiert werden - 18.000 Besucher kamen im Laufe des Abends und tanzten zur Musik von den Sommertour-Stammgästen The Smashing Piccadillys und Boney M. featuring Liz Mitchell.

Locker: Smashing Piccadillys bei der Sommertour 03.08.2019 21:23 Uhr Lässig wie bei jeder NDR Sommertour: In Bad Nenndorf haben die Rock’n’Roller The Smashing Piccadillys die Party eröffnet. 18.000 Besucher sahen ihre beiden Auftritte und tanzen mit.







Bad Nenndorf seit 1866 offiziell Staatsbad

Mit bekannten Liedern wie "Rivers of Babylon", "Rasputin" und "Brown Girl in the Ring" brachte Liz Mitchell die Besucher im Kurpark zum Mitsingen. Live aufgelöst wurde die Stadtwette bei Hallo Niedersachsen und auf NDR 1 Niedersachsen. Bad Nenndorfs Bürgermeister Mike Schmidt nahm die Urkunde in Empfang. Warum mussten sich die Bad Nenndorfer ausgerechnet in Bademode werfen? Seit dem Jahr 1866 ist die Stadt Staatsbad. Bereits um 1546 wurden dort Schwefelquellen erstmals beurkundet.

Fragen stellen bei NDR Niedersachsen Treff

Es geht bei der diesjährigen Sommertour aber nicht ausschließlich um Feiern und Musik. Am NDR Niedersachsen Treff konnten alle Interessierten zwischen mit dem Fernsehchef des Landesfunkhauses Niedersachsen, Thorsten Hapke, über die Programme des NDR reden. Auch Moderatoren, Reporter und Redakteure beantworteten dort Fragen der Besucher. Die Sommertour ist ein gemeinsames Event von Hallo Niedersachsen, NDR 1 Niedersachsen und NDR.de/niedersachsen.

Welche Wette wartet dann auf Soltau?

Am nächsten Sonnabend macht die Sommertour dann Halt in Soltau. Welcher Wette sich die Menschen dort stellen müssen, erfährt die Stadt am Montag um 7.40 Uhr bei NDR 1 Niedersachsen.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 03.08.2019 | 19:30 Uhr