BKK24 in Obernkirchen in finanzieller Schieflage Stand: 03.08.2021 15:48 Uhr Die BKK24 in Obernkirchen im Landkreis Schaumburg hat rund 135.000 Versicherte. Am Dienstag wurden sie durch eine Zeitungsmeldung aufgeschreckt: Die Krankenkasse habe Zahlungsschwierigkeiten.

Nach einem entsprechenden Bericht in der "Schaumburger Zeitung / Landes-Zeitung" hat der Geschäftsführer der BKK24, Jörg Nielaczny, die finanziellen Probleme bestätigt. Der zuständigen Aufsichtsbehörde, dem Bundesamt für Soziale Sicherung in Bonn, sei eine mögliche Zahlungsunfähigkeit angezeigt worden. Was der Grund für die finanzielle Schieflage ist, dazu gibt es allerdings bisher keine Informationen. Die Bonner Behörde prüft jetzt, ob ein Insolvenzgrund vorliegt. Wenn ja, muss die Kasse beim Amtsgericht einen Insolvenzantrag stellen.

Kunden sind weiterhin krankenversichert

Die Insolvenz einer Krankenkasse ist umfangreich abgesichert. Bei einem Insolvenzverfahren besteht der Versicherungsschutz für die Mitglieder weiter. Die BKK muss darüber hinaus eine Krankenkasse benennen, die den Versicherungsschutz weiter übernehmen soll. Auch die mehr als 200 Beschäftigten der BKK24 haben keinen ganz schlechten Stand: Ihnen müssen bei anderen Krankenkassen alternative Stellen angeboten werden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.08.2021 | 15:00 Uhr