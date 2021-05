Stand: 19.05.2021 08:34 Uhr Autofahrer verliert Bewusstsein und prallt in Hausecke

Ein 71-jähriger Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in Celle krankheitsbedingt die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen eine Hausecke geprallt. Laut Polizei befreiten Zeugen den Mann aus seinem Auto. Er musste reanimiert werden und kam ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand am Auto ein Totalschaden von etwa 30.000 Euro. Der Sachschaden am Haus wird auf 10.000 Euro geschätzt.

