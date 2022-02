Ausstellung in Bad Pyrmont: Ein Koffer für die letzte Reise Stand: 21.02.2022 12:30 Uhr Was ist uns wirklich wichtig? In Bad Pyrmont wird diese Frage nun neu thematisiert. "Ein Koffer für die letzte Reise" ist eine Ausstellung, die ab März im Museum gezeigt wird.

Vor sechs Wochen haben der Hospizverein und das Museum im Schloss in Bad Pyrmont die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, eigene Koffer für die letzte Reise zu packen. Inzwischen stapeln sich im Büro von Museumsleiterin Melanie Mehring die Gepäckstücke. Einige machen noch einen schmucken Eindruck, andere sind alt und abgewetzt. "Die Koffer sind total unterschiedlich. In einem riesigen Koffer ist zum Beispiel nur ein Hausschlüssel drin", beschreibt Mehring. "Andere sind mit ganz praktischen Sachen befüllt: mit einer Flasche Cola und einem Kaffeebecher. Genauso unterschiedlich wie die Leute, so sind die Koffer.“

Große Resonanz begeistert Bad Pyrmonter Museumsleiterin

Die Museumsleiterin ist begeistert von der großen Resonanz. "Für mich ist diese Reaktion überwältigend. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass so viele Leute aus allen möglichen Bereichen sich melden und dabei mitmachen", sagt Mehring. Ähnliches hat die Vorsitzende des Bad Pyrmonter Hospizvereins, Nicole Lödige, erlebt. Sie wurde sogar im Supermarkt von einem älteren Herrn angesprochen, den sie nicht kannte. Er beschäftige sich seit Tagen damit, was er in seinen Koffer packen soll, habe er ihr erzählt. Er habe schon dreimal gepackt und wieder ausgepackt. "Man beschäftigt sich mit seinem Leben, mit der Endlichkeit. Und das ist eine tolle Geschichte", findet Lödige.

Für sie sei das Projekt nicht makaber. "Wir regen uns über so viele Kleinigkeiten auf. Aber wenn man einen Koffer packt, beschäftigt man sich mit dem, was wirklich wichtig ist im Leben. Und genau das wollen wir damit erreichen."

Ausstellung ist bis Ostersonntag in Bad Prymont zu sehen

Die Ausstellung "Ein Koffer für die letzte Reise" im Museum im Schloss in Bad Pyrmont ist vom 10. März bis zum 17. April 2022 zu sehen. Gezeigt werden die Inhalte von 80 Koffern, die ein Bestatter aus Bergisch Gladbach zusammengestellt hat. Die von den Bürgerinnen und Bürgern gepackten Koffer werden überall in der Stadt ausgestellt: in Schaufenstern, im Foyer des Rathauses und in der Stadtbibliothek.

