Stand: 10.05.2021 19:05 Uhr Ausgangssperre in Hildesheim: Polizei zieht positive Bilanz

Die Polizei hat eine positive Bilanz der nächtlichen Ausgangssperre im Landkreis Hildesheim gezogen. Vom 30. April bis zum vergangenen Sonnabend durften die Menschen im Landkreis in der Nacht ihre Wohnungen und Häuser nicht verlassen. Der Großteil habe sich an die Ausgangssperre gehalten, sagte die Polizei. Insgesamt wurden in der Zeit aber 61 Verstöße registriert, allein 39 davon im Stadtgebiet von Hildesheim. Weil der Corona-Inzidenzwert schon länger unter 100 liegt, wurde die Ausgangssperre am Sonntag aufgehoben.

