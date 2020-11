Stand: 17.11.2020 16:01 Uhr Auf Taxifahrer eingestochen? Junge Frauen in U-Haft

Nach einem Überfall auf einen Taxifahrer sitzen nun zwei junge Frauen in Untersuchungshaft. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Wie die Polizei mitteilte, sollen drei Jugendliche im Alter von 13, 15 und 17 Jahren Ende Oktober im Bereich des Steintors in ein Taxi gestiegen sein. Die 15-Jährige soll dann mehrfach mit einem Messer auf den Fahrer eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Der Plan war laut Polizei, den Fahrer auszurauben. Nach dem Angriff sei das Trio aber geflohen. Die 15-Jährige wurde noch am selben Tag festgenommen und in Untersuchungshaft genommen, die 17-Jährige konnte wenige Tage später in Hannover gefasst werden. Gegen sie wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen.

