Stand: 16.04.2021 11:39 Uhr Atomkraftwerk Grohnde geht zum letzten Mal wieder ans Netz

Zum voraussichtlich letzten Mal vor seiner endgültigen Abschaltung ist das Atomkraftwerk (AKW) Grohnde am Donnerstagabend wieder mit dem Stromnetz verbunden worden. In den vergangenen Wochen war das Atomkraftwerk in Emmerthal im Landkreis Hameln-Pyrmont für die regelmäßige Revision abgeschaltet. Dabei wurde unter anderem der Reaktor mit 28 neuen Brennelementen beladen. Es war die vermutlich letzte Revision in Grohnde - spätestens am 31. Dezember 2021 geht das AKW endgültig vom Netz.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.04.2021 | 13:30 Uhr