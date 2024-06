Stand: 18.06.2024 17:21 Uhr Asphaltstollen abgesackt: Behörden lassen Haus in Hannover räumen

Im hannoverschen Stadtteil Ahlem ist am Dienstag ein Gebäude geräumt worden, das zuvor teilweise abgesackt war. Nach Angaben der Stadt steht es über einem ehemaligen Asphaltstollen aus den 1920er-Jahren. Das zweigeschossige Haus stehe über dem Mittelstollen, der sich offenbar gesenkt habe, teile die Stadt mit. Der Boden des Gebäudes sei im Radius von fünf Metern abgesackt. Davon betroffen sei auch ein tragender Stützpfeiler des Hauses. Für die Büros und Lagerflächen sei bereits Ersatz gefunden worden, hieß es. In dem Stadtteil gibt es ehemalige Asphaltgruben, die seit seit zweieinhalb Jahren erkundet und aufgefüllt werden. Die Arbeiten an einem Stollen sind bereits abgeschlossen, in zwei weiteren wird den Angaben zufolge noch gearbeitet. Es ist nicht die erste Räumung eines Hauses in dem Gebiet.

