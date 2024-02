Stand: 28.02.2024 18:47 Uhr Asphaltstollen in Hannover-Ahlem: Fortschritte bei Sanierung

Die Sanierungsarbeiten der Asphaltgruben in Ahlem (Region Hannover) gehen nach Angaben der Stadt voran. Nachdem im vergangenen Jahr bereits der Südstollen erfolgreich befüllt wurde, seien nun auch etwa 23.000 Tonnen zementhaltiger Baustoff in den Mittelstollen gepumpt worden. Weitere 10.000 Tonnen des Materials sollen laut der Stadt Hannover in den kommenden Monaten folgen. Die Verwaltung geht nach eigenen Angaben davon aus, dass der Mittelstollen bis Ende 2024 gesichert ist - ein halbes Jahr früher als ursprünglich geplant. Auch im Nordstollen seien rund 3.500 Tonnen Baustoff eingefüllt worden. Dort sei der Vorgang jedoch komplexer, weil drei Tunnel-Systeme übereinander liegen. Wie die Stadt mitteilte, sollen daher auch senkrechte Schächte gesichert werden - unter anderem unter einem Wohnhaus. Während der rund zweimonatigen Arbeiten müssen die Bewohnerinnen und Bewohner ihr Haus verlassen. Der Ersatz-Wohnraum wird den Angaben zufolge von der Stadt finanziert.

