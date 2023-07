Stand: 03.07.2023 08:14 Uhr Hannover-Ahlem: Einsturzgefährdete Stollen werden aufgefüllt

Die Bauarbeiten an den einsturzgefährdeten Asphaltstollen in Hannover-Ahlem gehen in die nächste Runde. Nachdem der Südstollen erfolgreich befüllt wurde, beginnen an diesem Montag die Arbeiten am Mittel- und Nordstollen. Die unter einem Wohngebiet liegenden Stollen werden mit einem zementhaltigen Baustoff befüllt. Zuvor werden durch Bohrungen die Stollen erkundet. Vor allem beim Nordstollen, der bislang noch nicht vermessen wurde, können nach Angaben einer Stadtsprecherin überraschende Situationen auftreten. Hier liegen teils auch mehrere Stollen übereinander. Für die Zeit der Bauarbeiten müssen immer wieder einige Straßenabschnitte gesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte 2025.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

