Stand: 02.03.2021 10:46 Uhr Anschluss Hemmingen: Stadtbahnnetz-Ausbau im Zeitplan

Ende 2023 soll Hemmingen (Region Hannover) an das Stadtbahnnetz der Verkehrsbetriebe Üstra angeschlossen sein. Die Arbeiten dafür laufen planmäßig, heißt es von der für den Bau zuständigen Infrastrukturgesellschaft der Region Hannover (Infra). In Hannover-Oberricklingen sind deshalb in den kommenden Monaten größere Arbeiten an den Gleisen, aber auch auf Straßen nötig. Anfang nächster Woche starten Arbeiten in der Nähe der Haltestelle Wallensteinstraße und am Stadtfriedhof Ricklingen. Sie werden bis zum Sommer andauern. Ab Anfang April wird dann an der Wallensteinstraße der Abzweig nach Hemmingen vorbereitet. Im Frühsommer soll dort die Straßenkreuzung für drei Wochen gesperrt werden.

