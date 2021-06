Stand: 11.09.2019 17:01 Uhr Anonyme Spende: 4.500 Euro für Kinder in der MHH

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat zwei anonyme Spenden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro bekommen. Nach Angaben eines Sprechers wurden zunächst in einem Päckchen Puzzles und ein Umschlag mit 3.000 Euro Bargeld gefunden. Er sei mit dem Hinweis "Für die Kinderkrebsstation" versehen gewesen. Wenig später wurden dann in einem weiteren Brief 1.500 Euro gefunden. Sie seien für den Wideraufbau einer Spieloase bestimmt, so der Spender. Er oder sie habe in einem Zeitungsartikel davon gelesen, dass sie mutwillig zerstört worden war, heißt es laut MHH in dem Brief.

