Stand: 14.02.2022 12:50 Uhr Anklage gegen 30-Jährigen wegen Kinderpornografie

Die Staatsanwaltschaft Hannover hat einen 30 Jahre alten Mann angeklagt, der als Mitglied einer Bande im Darknet ein Forum zum Austausch von Kinderpornografie gegründet und moderiert haben soll. Wie die Behörde mitteilte, wird ihm unter anderem vorgeworfen, entsprechendes Material gekauft, verbreitet und besessen zu haben. Zudem wird sich der Mann vor dem Landgericht Verden wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes in elf Fällen verantworten müssen. Aufnahmen der Taten soll er in einschlägigen Foren verbreitet haben. Der Beschuldigte sitzt den Angaben zufolge seit Oktober in Untersuchungshaft, zu den Vorwürfen hat er sich bislang nicht geäußert. An den Ermittlungen waren das Bundeskriminalamt und die Polizeiinspektion Diepholz beteiligt.

Weitere Informationen 4 Min Immer mehr Gewalt und Pornografie auf Kinderhandys Filme und Fotos landen auch auf Kinderhandys - und werden geteilt. Prävention ist wichtiger denn je. (12.12.21) 4 Min

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.02.2022 | 14:30 Uhr