Stand: 29.06.2022 17:43 Uhr Amazon-Verteilzentrum in Wunstorf hat jetzt Betriebsrat

Für die Amazon-Beschäftigten ist es ein Novum: Erstmals in Europa wurde in einem Verteilzentrum des Konzerns eine Arbeitnehmervertretung eingerichtet. Laut der Gewerkschaft ver.di ist der jetzt gewählte Betriebsrat in Wunstorf (Region Hannover) neun Personen stark, sechs von ihnen kommen von der Gewerkschaftsliste. "Es ist bei Amazon keine Selbstverständlichkeit, dass sich die gewerkschaftlich Aktiven durchsetzen“, sagte Nonni Morisse, ver.di-Sekretär für Amazon. Das Unternehmen begrüße zwar inzwischen die Wahl von Betriebsräten - wolle die Gewerkschaften aber lieber draußen halten, so Morisse. In Wunstorf werden von etwa 200 Beschäftigten täglich mehrere zehntausend Pakete für die Zusteller der Subunternehmen vorbereitet. Laut ver.di gab es in den vergangenen Monaten in Niedersachsen bereits erfolgreiche Betriebsratswahlen in den Amazon Logistik-Zentren.

