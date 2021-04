Stand: 21.04.2021 07:26 Uhr Alfeld: Schüsse auf Wohnwagen - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben am Samstagabend in Alfeld (Landkreis Hildesheim) auf einen Wohnwagen geschossen - vermutlich mit einem Luftgewehr oder einer Softair-Waffe. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte ein 46-jähriger Mann, der sich gegen 22 Uhr in seinem Wohnwagen aufhielt, plötzlich ein Knallgeräusch gehört und war nach draußen gelaufen, wo er noch einen Pkw wegfahren sah. Daraufhin informierte er die Alfelder Polizei. Bei der Spurensuche konnten die Beamten ein Loch in einem Kunststofffenster des Wohnwagens feststellen - nur das äußere Fenster der Doppelverglasung wurde beschädigt. Im November letzten Jahres gab es bereits einen ähnlichen Vorfall, bei dem acht Löcher an der Außenfassade eines Wohnwagens festgestellt wurden. Ein Tatverdächtiger konnte damals nicht ermittelt werden. Die Polizei ermitteln in alle Richtungen und prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld unter der Telefon (05181) 9116-115 in Verbindung setzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.04.2021 | 07:30 Uhr