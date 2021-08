Stand: 22.08.2021 14:00 Uhr Alfeld: Einfamilienhaus muss nach Brand abgerissen werden

Ein Einfamilienhaus in Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist in der Nacht zu Sonntag in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei ist das Feuer im Bereich des angrenzenden Carports ausgebrochen und hat sich von dort auf das ganze Haus ausgeweitet. Die Flammen griffen demnach auch auf das in unmittelbarer Nähe stehende Nachbarhaus über, wo der Brand den Angaben zufolge jedoch schnell gelöscht werden konnte. Das Haus, in dem der Brand ausbrach, ist laut Polizei unbewohnbar und einsturzgefährdet. Ein Statiker habe deshalb entschieden, dass es umgehend abgerissen werden müsse. Das Technische Hilfswerh (THW) Elze habe die Abrissarbeiten bereits in die Wege geleitet, so die Polizei. Der Schaden beläuft sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf 250.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

