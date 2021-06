Stand: 13.06.2021 13:36 Uhr AfD-Kreisverbände fordern Widerstand gegen "Flügel"-Pläne

Zwei Kreisverbände der AfD fordern vom niedersächsischen Landesvorsitzenden Jens Kestner, sich klar gegen ein mögliches Aufleben des rechtsextremen "Flügels" zu positionieren. In einem offenen Brief der Kreisverbände Hannover Stadt und Land heißt es, Berichte von NDR und WDR über ein geheimes Treffen in diesem Februar seien mit tiefer Sorge aufgenommen worden. Kestner wird unter anderem aufgefordert, Konsequenzen für beteiligte AfD-Mitglieder zu ziehen. Bei dem Treffen soll versucht worden sein, alte Strukturen des inzwischen aufgelösten "Flügels" wiederzubeleben. Auch Mitglieder des Landesvorstands sollen dabei gewesen sein.

