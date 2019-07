Stand: 02.07.2019 10:07 Uhr

Aerzen: Bundeswehr untersucht Hubschrauber-Absturz

Nach dem Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers im Landkreis Hameln-Pyrmont, bei dem gestern die Pilotin ums Leben kam, bleibt die Unglücksstelle vorerst abgesperrt. Experten der Bundeswehr wollen den Absturzort in der Nähe von Aerzen genauer untersuchen und den Unfallhergang ermitteln. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) bedankte sich bei den Bürgern für deren Nachsicht. Sie bat um Verständnis, dass der Bereich um die Absturzstelle für geraume Zeit abgesperrt bleiben wird. Experten der Bundeswehr müssten dort die Wrackteile sichern. Außerdem solle sichergestellt werden, dass sich niemand an den Teilen verletzt. Bis die Ursache des Absturzes geklärt ist, kann es den Angaben zufolge Wochen dauern.

Bundeswehr-Hubschrauber bei Aerzen abgestürzt Hallo Niedersachsen - 01.07.2019 19:30 Uhr Bei Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont ist ein Hubschrauber der Bundeswehr abgestürzt. Die Pilotin kam dabei ums Leben, eine weitere Person wurde schwer verletzt.







Beide Soldaten machten Fluglehrer-Ausbildung

Neben der 25-jährigen Pilotin saß ein 26-jähriger Co-Pilot in dem Hubschrauber. Er überlebte den Absturz und wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zu seinem Gesundheitszustand gibt es bislang keine Angaben. Von der Leyen (CDU) sagte gestern bei einem Besuch der Unglücksstelle, dass die beiden Soldaten erfahren und ausgebildet auf dem Hubschrauber des Typs EC 135 gewesen seien. Sie hätten jeweils 450 Flugstunden absolviert und sich gerade zum Fluglehrer ausbilden lassen. "Unsere Gedanken, unser Mitgefühl, unsere Trauer ist heute mit den Angehörigen der Familie, den Freunden und den Kameradinnen und Kameraden der Soldatin", sagte von der Leyen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) sprach den Familien der Verunglückten in einer Pressemitteilung ebenfalls sein Mitgefühl aus.

Karte: Bundeswehr-Hubschrauber abgestürzt

Hubschrauber befand sich im Tiefflug

Nach Angaben eines Bundeswehr-Sprechers war die Maschine am frühen Nachmittag gegen 14 Uhr im Ortsteil Dehmkerbrock verunglückt. Die Absturzstelle liegt nach Angaben der Kreisfeuerwehr Hameln-Pyrmont auf einem Getreidefeld in der Nähe eines Waldgebiets. Der Hubschrauber soll beim Unglück im Tiefflug gewesen sein.

Hubschraubertyp gilt als sehr sicher

Das Internationale Hubschrauberausbildungszentrum des Heeres in Bückeburg unterhält nur wenige Kilometer entfernt auf dem Schierholzberg eine sogenannte Außenlandestelle. Bei dem Hubschrauber vom Typ EC 135 handelt es sich den Angaben zufolge um einen leichten, zweimotorigen Mehrzweckhubschrauber, der vor allem für die Luftrettung und für Überwachungsaufgaben eingesetzt wird. In Bückeburg wird er seit dem Jahr 2000 eingesetzt; die Maschine gilt als sehr sicher. In den vergangenen zehn Jahren habe es nur einen Unfall gegeben - dabei sei aber niemand ums Leben gekommen, teilte die Bundeswehr mit.

Ein Toter bei Eurofighter-Kollision

Erst vor einer Woche hatte es bei der Bundeswehr einen tödlichen Unfall gegeben, als bei Luftkampfübungen über Mecklenburg-Vorpommern zwei Eurofighter zusammengestoßen waren. Ein Pilot war dabei ums Leben gekommen, der Pilot der anderen Maschine hatte sich mit dem Schleudersitz retten können und verletzt überlebt.

