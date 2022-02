Ab sofort brauchen Kita-Kinder drei Tests pro Woche Stand: 15.02.2022 00:00 Uhr An Niedersachsens Schulen gilt schon lange eine Corona-Testpflicht. Ab Dienstag müssen nun auch Kinder, die eine Kita besuchen, dreimal wöchentlich auf das Coronavirus getestet werden.

Die Testpflicht gilt bis auf Weiteres für Kita-Kinder ab drei Jahre. Einen vom zuständigen niedersächsischen Kultusministerium festgelegten Test-Rhythmus gibt es nicht. Als es an den Schulen nur eine dreimalige statt der derzeit täglichen Testpflicht gab, wurde in vielen Fällen montags, mittwochs und freitags getestet. Die Tests werden von den Einrichtungen gestellt und sind kostenlos. Durchführen sollen sie die Eltern der Kinder zu Hause. Tests in der Kita sollen laut dem Kultusministerium unter Umständen aber auch möglich sein.

Elternvertreter befürchten mehr Quarantäne unter Eltern

Landeselternvertreterinnen und -vertreter sehen die verbindlichen Tests in Kindertagesstätten kritisch. Einerseits brächten diese mehr Sicherheit. Andererseits befürchten sie, dass dadurch mehr symptomfreie Krankheitsverläufe aufgedeckt und anschließend großflächig Quarantänemaßnahmen verhängt werden. Bei Kita-Kindern sei immer ein Elternteil von der Quarantäne betroffen und müsse mindestens eine Woche zu Hause verbringen.

Für Beschäftigte in Kitas gilt 3G-Regelung

Für das Personal in den Kitas ändert sich durch die neue Regelung nichts. Für sie galt zuvor wie für alle Beschäftigen in Arbeitsstätten mit Personenkontakt die 3G-Regelung am Arbeitsplatz. Beschäftigte, die weder geimpft noch genesen sind, müssen sich laut Ministerium grundsätzlich selbst um einen Test mit Nachweis kümmern.

Salzgitter hält an täglichen Tests fest

Vereinzelt wurden in einigen Kitas freiwillige Tests angeboten. Salzgitter war zudem der landesweiten Testpflicht zuvorgekommen. Dort müssen angesichts hoher Infektionszahlen seit Anfang Februar alle Kindergartenkinder ab drei Jahren täglich einen negativen Schnelltest vorweisen - vorerst bis zum 2. März. Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) begründet die Entscheidung des Krisenstabes der Stadt, an den täglichen Testungen festzuhalten, mit dem guten Erfolg der vergangenen Tage. In der vergangenen Woche wurde lediglich ein Kind in einer Kita positiv auf das Coronavirus getestet. Deshalb seien auch alle 51 Kitas geöffnet. Im Januar seien in Salzgitter an 20 Öffnungstagen 344 Kita-Kinder in 39 Einrichtungen positiv auf das Virus getestet worden. Zahlreiche Gruppen waren geschlossen.

