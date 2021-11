Stand: 07.11.2021 18:00 Uhr A7 zwischen Anderten und Kreuz Hannover-Ost wieder frei

Auf der Autobahn 7 ist es am Sonntag zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Betroffen war der Bereich östlich von Hannover: Zwischen Anderten und dem Kreuz Hannover-Ost wurden Hochspannungskabel erneuert. Dafür wurde die A7 in dem Bereich beidseitig voll gesperrt. Seit etwa 17 Uhr am Sonntagnachmittag ist die Sperrung wieder aufgehoben. Umleitungen waren eingerichtet.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.11.2021 | 13:00 Uhr