Stand: 17.08.2021 21:02 Uhr 81-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Barsinghausen

Ein 81-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Region Hannover tödlich verletzt worden. Er sei mit seinem Auto auf einer Landesstraße bei Barsinghausen in den Gegenverkehr geraten, sagte eine Polizeisprecherin. Dort habe er mehrere Fahrzeuge touchiert und sei dann mit einem weiteren Auto frontal zusammengestoßen. Der 81-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Mehrere weitere Personen wurden verletzt. Die Landesstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

